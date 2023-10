Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Deutsche Telekom im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 20,66 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,73 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,48 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 2.516.345 Aktien.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 11,93 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,36 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,95 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,72 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 10.08.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.221,00 EUR im Vergleich zu 28.168,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,82 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

