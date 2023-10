Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 20,51 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,52 EUR. Bei 20,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 84.715 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 23,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 12,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 17,36 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 15,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,72 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.221,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

