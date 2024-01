Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 22,52 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 22,52 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,53 EUR. Mit einem Wert von 22,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.056.142 Stück gehandelt.

Am 05.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 2,64 Prozent niedriger. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,95 EUR aus.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,48 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.556,00 EUR – eine Minderung von 4,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.979,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

