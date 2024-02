Aktie im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag höher

12.02.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 22,29 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 22,29 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 22,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 978.759 Deutsche Telekom-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 09.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Jahr 2022 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,768 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,70 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,91 Prozent zurück. Hier wurden 27.556,00 EUR gegenüber 28.979,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Freitagnachmittag Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Gewinnzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com