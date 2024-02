Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,22 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 22,22 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,23 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.880 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 09.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,768 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27.556,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,91 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 26.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

