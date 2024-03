Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 21,96 EUR nach oben.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 21,96 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,99 EUR. Bei 21,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.096.689 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 23,40 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,768 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,07 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR im Vergleich zu 29.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 16.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone