Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag kaum bewegt

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 21,79 EUR.

Mit einem Kurs von 21,79 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 21,88 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 21,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,87 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 178.872 Aktien.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 7,39 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,768 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,53 Prozent auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29.800,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

