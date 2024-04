Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 21,33 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 21,33 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 21,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,30 EUR. Bisher wurden heute 2.082.167 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,70 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2023 Kursverluste bis auf 18,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,770 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,866 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,17 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 29.369,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 29.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

