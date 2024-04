Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 21,27 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 21,27 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,49 EUR. Bei 21,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 4.449.559 Aktien.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,01 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 09.08.2023. Abschläge von 13,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,866 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,17 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 23.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,45 Prozent zurück. Hier wurden 29.369,00 EUR gegenüber 29.800,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus