Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Freitagmittag fester

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 21,64 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,65 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,46 EUR. Zuletzt wechselten 1.627.405 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,86 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2022 auf bis zu 17,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,46 EUR.

Am 11.05.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.839,00 EUR – ein Plus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.877,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,67 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

