Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag im Plus

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 21,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 21,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.998.721 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 6,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2022 auf bis zu 17,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,46 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent auf 27.839,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.877,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 08.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie höher: Quartalsgewinn überraschend vervielfacht

Trading Idee: Deutsche Telekom - Abprall am 50er-EMA und bärische Tageskerze

Deutsche Telekom-, Vodafone- und Telefonica Deutschland-Aktien: Behörde könnte Bußgelder gegen Netzbetreiber verhängen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com