Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge

Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 19,05 EUR. Bei 19,17 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 18,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.068.196 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,85 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 11.05.2023. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 27.839,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

So schätzen die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im Mai 2023 ein

Deutsche Telekom-Aktie steigt: Telekomwerte erholen sich von Amazon-Schock

1&1-Aktie im Plus: 5G-Vorgaben der Bundesnetzagentur sollen durch 1&1 erfüllt werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com