Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag höher

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 19,09 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 19,17 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 19,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 322.221 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 21,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 9,11 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,85 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.839,00 EUR – eine Minderung von 0,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.023,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

