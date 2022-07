Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagmittag mit Abschlägen

Um 12.07.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 19,12 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,10 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 19,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.936.962 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2022). Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 1,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,15 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 24,49 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.023,00 EUR umgesetzt, gegenüber 26.390,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

