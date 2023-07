Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 19,52 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 19,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,49 EUR. Bisher wurden heute 954.480 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,47 Prozent. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 17,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,85 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 11.05.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,66 Prozent auf 27.839,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

