Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 19,54 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 19,54 EUR. Bei 19,58 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.920.833 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 15,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (17,35 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 11,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,85 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 11.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.839,00 EUR im Vergleich zu 28.023,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

BT-Aktie sinkt: Telekom-Beteiligung BT Group verliert seinen Chef

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

So stuften die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im vergangenen Monat ein