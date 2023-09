Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 20,54 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 20,54 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.916.840 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 12,61 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Mit Abgaben von 15,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,53 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.221,00 EUR – eine Minderung von 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.168,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,71 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

