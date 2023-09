Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Deutsche Telekom im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 20,49 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 20,49 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,52 EUR. Mit einem Wert von 20,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 141.512 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 12,86 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 15,32 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,53 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 10.08.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.221,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

