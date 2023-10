Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Donnerstagmittag vor

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 20,60 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 20,60 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 20,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,55 EUR. Zuletzt wechselten 891.929 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 12,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,36 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 18,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,72 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 27.221,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.168,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 14.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Aktie aus.

