Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 20,63 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 20,63 EUR. Bei 20,64 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 94.808 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 12,09 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,83 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,72 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,49 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 27.221,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28.168,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,82 EUR je Aktie belaufen.

