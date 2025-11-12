DAX24.351 +1,1%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,68 -0,7%Gold4.127 ±0,0%
Kursentwicklung im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag nordwärts

12.11.25 12:04 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 27,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,20 EUR 0,05 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 27,25 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,34 EUR. Bei 27,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.625.690 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 31,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2025 bei 26,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 4,59 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,97 EUR.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent gesteigert.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

