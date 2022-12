Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Mittag Verluste

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 19,28 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,29 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 911.769 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.11.2022 bei 19,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 2,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 33,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,61 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 10.11.2022 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.979,00 EUR im Vergleich zu 26.877,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,59 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Vodafone-Aktie etwas leichter: Vodafone-Chef tritt überraschend zum Jahresende ab

Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Deutsche Telekom will Glasfaserausbau schneller vorantreiben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Deutsche Telekom