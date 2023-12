Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom steigt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 22,83 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,83 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 22,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 356.570 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,29 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 23,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 19.02.2025.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,66 EUR je Aktie.

