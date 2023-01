Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag im Plus

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 20,43 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 20,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 20,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.579.898 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei einem Wert von 20,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2023). 0,22 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 41,21 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,94 EUR.

Am 10.11.2022 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 28.979,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.877,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 23.02.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 22.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,60 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

T-Mobile-Aktie gefragt: T-Mobile US offenbar an Mint Mobile interessiert

Telefonica Deutschland-Aktie freundlich: O2 will Mobilfunkpreise erhöhen

Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com