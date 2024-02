Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Mittag an

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 22,32 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,32 EUR. Bei 22,36 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 773.840 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. 4,86 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 17,09 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,768 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,700 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,70 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.556,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.979,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

