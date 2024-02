Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,30 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 22,30 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,43 EUR. Mit einem Wert von 22,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.751.771 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 09.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 17,01 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,768 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,70 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 23.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

