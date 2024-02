Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 22,22 EUR.

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 22,22 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,21 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,23 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.549 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,40 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 5,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2023). Abschläge von 16,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,768 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,70 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 27.556,00 EUR, gegenüber 28.979,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,91 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 23.02.2024 gerechnet. Deutsche Telekom dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

