Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag im Minus

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 21,34 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3.342.151 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 21,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2022 bei 15,81 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 34,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,26 EUR.

Am 10.11.2022 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28.979,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,82 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.05.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

