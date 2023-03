Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom fällt am Montagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 21,45 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 21,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 164.155 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,60 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 0,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,81 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 35,64 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,26 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.979,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2022 aus.

