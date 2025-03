Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 33,42 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 33,42 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,72 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 33,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.651.830 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,97 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,74 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 26.02.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,93 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 29,37 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Deutsche Telekom am 15.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen