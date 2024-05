Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Montagnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,02 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 22,02 EUR zu. Bei 22,07 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 22,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.414.331 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 5,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2023 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,770 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,873 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,27 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 23.02.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Deutsche Telekom vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Freundlicher Handel: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus

Deutsche Telekom-Aktie dennoch stark: Erneuter Warnstreik zeichnet sich ab