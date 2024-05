Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag stabil

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 21,99 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Telekom-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 21,99 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 22,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,99 EUR nach. Bei 22,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.345 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 6,41 Prozent zulegen. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,873 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,27 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom ein EPS von 3,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 29,37 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

