Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 13.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 19,20 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 18,93 EUR. Bei 19,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5.208.556 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2022 bei 19,39 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,00 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,49 EUR an.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.023,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 26.390,00 EUR eingefahren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Deutsche Telekom will Funktürme an KKR-Konsortium verkaufen

Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Deutsche Telekom-Aktie leichter: KKR-Bündnis führt wohl im Bieterrennen um Funkmastsparte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com