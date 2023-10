Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag im Plus

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 20,54 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 20,54 EUR. Bei 20,56 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 20,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 81.770 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 11,20 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 17,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,72 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 10.08.2023. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.221,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

