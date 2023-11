Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 21,58 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 21,58 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 21,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 21,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.652.928 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 7,16 Prozent Luft nach oben. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 16,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,83 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

