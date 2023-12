Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 22,65 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 22,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 22,65 EUR. Bei 22,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 247.258 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Mit Abgaben von 18,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,96 EUR.

Am 09.11.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.556,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

