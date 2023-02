Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 20,49 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 20,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,44 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 218.801 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 20,67 EUR. 0,85 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,94 EUR.

Am 10.11.2022 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.979,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.877,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen. Deutsche Telekom dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 22.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,61 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

T-Aktie: EU-Kommission genehmigt JV von Deutsche Telekom, Telefonica, Orange und Vodafone

BT Group-Aktie fester: BT Group mit etwas weniger Umsatz im dritten Geschäftsquartal

T-Mobile US-Aktie gewinnt an der NASDAQ: T-Mobile US kann Gewinn deutlich steigern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com