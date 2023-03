Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Kursplus

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 21,61 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,67 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.736.181 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 14.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,67 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,25 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2022 bei 16,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 33,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,26 EUR.

Am 10.11.2022 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28.979,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,82 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Telekom am 11.05.2023 vorlegen. Deutsche Telekom dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

