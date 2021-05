Deutsche Telekom-Aktie aktuell: Deutsche Telekom schiebt sich vor

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 16,72 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.305 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 16,81 EUR. Bei 16,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.588.606 Deutsche Telekom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.03.2021 auf bis zu 17,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Bei 12,59 EUR fiel das Papier am 28.10.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,14 EUR aus. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Die Deutsche Telekom AG ist ein weltweit führendes Dienstleistungs-Unternehmen der Telekommunikations- und Informationstechnologie-Branche. Der Konzern bietet seinen Kunden die gesamte Palette der Telekommunikations- und IT-Branche aus einer Hand, was Festnetztelefonie, Breitbandinternet, Mobilfunk, TV oder komplexen ICT-Lösungen für Geschäftskunden umfasst. Die Gesellschaft ist international ausgerichtet und in rund 50 Ländern vertreten. Der wachsenden Konvergenz der Technologien trägt die Gesellschaft mit einem zunehmend integrierten Produktportfolio Rechnung, das den Zugriff auf persönliche Daten wie Musik, Videos oder auch Adressen über alle Endgeräte hinweg ermöglicht. Kunden werden sowohl Netzzugänge wie auch Kommunikations- und Mehrwertdienste über Festnetz und Mobilfunk zur Verfügung gestellt. Das Stammgeschäft machen dabei klassische Anschlüsse aus. Die Gesellschaft ist auch in der Erschließung des Smart Grid Marktes, mit IT-Services sowie mit Internet- und Netzwerkdiensten tätig. Des Weiteren betreibt T-Systems, die Großkundensparte des Unternehmens, das Geschäft mit netzzentrierten ICT-Lösungen.

