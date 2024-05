Deutsche Telekom Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Deutsche Telekom

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 21,94 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 21,94 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.343.485 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 6,65 Prozent wieder erreichen. Am 09.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,873 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,27 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.05.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

