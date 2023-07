Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Freitagvormittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 19,94 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 19,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 19,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 342.015 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 13,00 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,85 EUR an.

Am 11.05.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.839,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,82 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

