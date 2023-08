Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 19,03 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 19,03 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,08 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 956.604 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,59 EUR.

Am 10.08.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 27.221,00 EUR, gegenüber 28.023,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,86 Prozent präsentiert.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Aktie aus.

