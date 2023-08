Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 18,94 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 18,94 EUR nach oben. Bei 19,08 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.549.093 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 22,07 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,35 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 8,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,59 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 10.08.2023. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.221,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.023,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,82 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

