Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,66 EUR zu.
Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 29,66 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,86 EUR zu. Bei 29,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.660.155 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.
Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2024 (27,21 EUR). Mit einem Kursverlust von 8,26 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 40,26 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.
In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie
Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Deutsche Bank hebt Ziel an
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12.09.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
