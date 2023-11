Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 21,64 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 21,64 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,66 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,58 EUR. Bei 21,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 182.773 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 08.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 16,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,83 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 09.11.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Tele Columbus-Aktie: Gespräche über Finanzspritze von Eigentümern

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter