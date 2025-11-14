Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 27,45 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 11:47 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 27,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,09 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.483.112 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 23,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,28 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,97 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 19.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

