Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 27,25 EUR.

Mit einem Kurs von 27,25 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,52 EUR aus. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,09 EUR ein. Bei 27,09 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.192.163 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 04.11.2025. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 4,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,97 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,39 Mrd. EUR eingefahren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 19.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

