Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 27,29 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 27,29 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,37 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 27,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 340.443 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 24,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 4,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

