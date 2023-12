Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Donnerstagnachmittag

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 21,65 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 21,65 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,64 EUR nach. Bei 22,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 12.749.043 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,81 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,96 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28.979,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

