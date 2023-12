Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag nahe Vortagesschluss

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,55 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 22,55 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,70 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 468.139 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,55 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 08.08.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,96 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.556,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Deutsche Telekom dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2023 aus.

